Barcelona'da sezonun yıldızı Raphinha

Barcelona forması giyen Raphinha'nın bu sezon durmaya niyeti yok.

Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynadığı maçta da fileleri havalandıran Raphinha, bu sezonki gol sayısını 17'ye çıkardı.

Bu sezon toplamda 23 maçta sahne alan Brezilyalı futbolcu, 17 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına 10 kez asist yaptı.

EN FORMDA DÖNEMİNDE

Barcelona'da şimdiden sezonun MVP adaylarından biri olarak gösterilen Raphinha, bu istatistikleriyle kariyerinin en formda dönemini yaşıyor.

Raphinha, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda, "Barcelona için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." demişti.

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Barcelona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.