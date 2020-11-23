Barcelona'da sürpriz Messi kararı

23 Kasım 2020 Pazartesi 18:14 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:14

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ilk üç maçını 9 puanla geçen Barcelona'da Arjantinli yıldız Lionel Messi, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmedi. Messi'nin yanı sıra Frankie De Jong da maçın kadrosuna alınmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Ronald Koeman, iki oyuncuyu da dinlendirmek için kadroya almadığını söyledi.

PIGUE'NİN DURUMU BELİRSİZ

Diğer yandan Barcelona'nın hafta sonu Atletico Madrid'e karşı oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu maçta sakatlanan Gerard Pique'nin durumuyla ilgili belirsizlik devam ediyor.

İspanyol basını, sağ diz ön çapraz bağları kopan Pique'nin 4 ila 8 ay sahalardan uzak kalabileceğini yazdı.

Pique'nin ameliyatına henüz karar verilmediği için Barcelona Kulübü resmi bir açıklama yapmadı.

Hollandalı teknik adam ise Pique'nin durumuyla ilgili "Çok tecrübeli bir stoperden konuşuyoruz. Bu yüzden çok önemli bir eksik. İlk futbolcu daha sonra takım, kulüp ve herkes için çok üzücü bir şey. Bunu kabul edip, soruna çözüm aramalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona'da ayrıca dizinden ameliyat edilen Ansu Fati'nin 4 ay, uzun süreli sakatlıktan çıkan Samuel Umtiti ile Ronald Araujo ve Sergi Roberto'nun da en az iki hafta daha sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

Barcelona'nın Ukrayna kadrosu şu şekilde: