Spor

Barcelona'da tartışmaların odağı Ronald Araujo

26 yaşındaki stoper Ronald Araujo, Barcelona'da takımla birlikte antrenmanlara yeniden başladı. Ancak oyuncunun kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

30 Aralık 2025 Salı 09:38
Barcelona'da tartışmaların odağı Ronald Araujo
Barcelona'nın Uruguaylı savunmacısı Ronald Araujo, yaşadığı belirsizliklerin ardından takımla antrenmanlara yeniden başladı. Mundo Deportivo'nun haberine göre 26 yaşındaki stoperin dönüşü, kulüp içinde ve taraftarlar arasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Mental sağlığına ve toparlanma sürecine odaklanmak için izin isteyen Araujo, bu süreçte yoğun eleştirilere maruz kaldı. Geçtiğimiz sezon PSG ve Inter'e karşı oynanan kritik maçlardaki hataları ile bu sezon Chelsea karşısında gördüğü kırmızı kart, Uruguaylı savunmacının performansının sorgulanmasına neden oldu.

