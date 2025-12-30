Barcelona'da tartışmaların odağı Ronald Araujo

Barcelona'nın Uruguaylı savunmacısı Ronald Araujo, yaşadığı belirsizliklerin ardından takımla antrenmanlara yeniden başladı. Mundo Deportivo'nun haberine göre 26 yaşındaki stoperin dönüşü, kulüp içinde ve taraftarlar arasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Mental sağlığına ve toparlanma sürecine odaklanmak için izin isteyen Araujo, bu süreçte yoğun eleştirilere maruz kaldı. Geçtiğimiz sezon PSG ve Inter'e karşı oynanan kritik maçlardaki hataları ile bu sezon Chelsea karşısında gördüğü kırmızı kart, Uruguaylı savunmacının performansının sorgulanmasına neden oldu.