Barcelona'da Ter Stegen belirsizliği: Takas planı gündemde!

Barcelona'da taşlar yerinden oynuyor. Sportif direktör Deco, genç kaleci Joan Garcia ve deneyimli file bekçisi Wojciech Szczesny hamleleriyle kalede önemli bir rekabete yol açarken, kulübün uzun yıllardır vazgeçilmezi olan Marc-André ter Stegen'in geleceği belirsizliğe sürüklendi.

2026 Dünya Kupası'nda Almanya'nın 1 numarası olmayı hedefleyen Ter Stegen, ilk 11'deki yerini kaybetmek istemiyor. Ancak Barcelona yönetimi, gençleşme ve maaş yükünü azaltma politikaları doğrultusunda yeni bir rota çizebilir.

İspanyol basınına göre Deco, Inter'in yıldızı Denzel Dumfries ile Ter Stegen arasında bir takas planlıyor. Sağ bek ihtiyacını karşılamak isteyen Barça, Ter Stegen'in yüksek maaşını da bu sayede dengelemek istiyor.

Dumfries'in çok yönlülüğü ve tempolu futbolu, Deco'nun radarında üst sıralarda yer alıyor. Öte yandan, Ter Stegen 2028'e kadar sözleşmeli ve kulübün en yüksek maaşlı oyuncularından biri. Geçtiğimiz sezon diz sakatlığı yaşasa da sezon sonunda formunu yakalamış ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'e geri dönmüştü.