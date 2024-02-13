Barcelona'da Thomas Tuchel sesleri!

Barcelona'da kaybedilen Villareal maçı sonrasında sezon sonunda ayrılma kararı veren Xavi'nin yerine gelebilecek isimlerin çalışması devam ediyor.

HEDEFTE İKİ ALMAN VAR

Diario Sport'ta yer alan habere göre Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın öncelikli hedefi sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak Jürgen Klopp. Ancak tecrübeli Alman hocanın gelecek sezon takım çalıştırma isteği olmadığından bu ihtimal her geçen gün sona eriyor.

Haberin detaylarında Barcelona şu anda Bayern Münih'in teknik direktörlüğünü yapan Thomas Tuchel içinde harekete geçtiği ve 50 yaşındaki Alman hocanın iyi bir proje sunulursa bu teklife sıcak bakabileceği söylendi.

Barcelona, teknik direktörlük görevi için nihai aday listesine en geç Mart ayının ilk haftasında karar vermek istiyor.