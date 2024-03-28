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Spor

Barcelona'da Willy Hernangomez krizi

Barcelona'nın İspanyol pivotu Willy Hernangomez, katıldığı bir programda takımda az süre bulmaktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

28 Mart 2024 Perşembe 23:40 - Güncelleme:
Barcelona'da Willy Hernangomez krizi
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İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Willy Hernangomez, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hernangomez, Katalan bir radyo programına katılarak aldığı sürelerin azlığından yakındı.

Takıma sezon başında katılan Willy Hernangomez, aldığı sürelerle alakalı 'Barcelona'da daha önemli bir rol oynamak isterim, 30 dakikadan daha fazla süre aldığım bir maç vardı. Daha fazla oynamak yani ortalama 15-20 dakikadan fazla oynayıp takıma daha fazla yardımcı olmak istiyorum.' dedi.

Hernangomez, Jan Vesely ile girdiği rekabete de değinerek aynı pozisyon için savaşan büyük oyuncuların onların aksine bu kadar iyi anlaşamadığını söyleyerek, "Vesely ile aynı pozisyonda oynadığım su götürmez bir gerçek, onun yanında deyim yerindeyse 'sünger' gibi davranıp deneyiminden ve kalitesinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. O harika bir takım arkadaşı, her antrenmanı çok ciddiye alıyor ve tavsiyeleri ile bana yardımcı olmaya çalışıyor. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Jan sözleşme yeniledi, uzun bir süre daha ondan bir şeyler öğrenmeye çalışacağım ama bunun yanında sürelerimin artmasını da istiyorum.' şeklinde konuştu.

EuroLeague'de bu sezon 31 maça çıkan İspanyol oyuncu, maç başına 16.6 dakika oynayarak 11.3 sayı ve 4.8 ribaund ortalamaları tutturdu.

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