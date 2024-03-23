İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2024 Cumartesi / 14 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Barcelona'da Xavi belirsizliği

Barcelona Başkanı Joan Laporta, daha önce takımdan ayrılacağını açıklayan Xavi'nin son kararını beklediklerini söyledi.

23 Mart 2024 Cumartesi 10:19 - Güncelleme:
Barcelona'da Xavi belirsizliği
ABONE OL

İspanya LaLiga takımlarından Barcelona'da başkan Joan Laporta, teknik direktör Xavi'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mundo Deportivo'ya konuşan Laporta, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Xavi'nin takımda kalmasını istediğini ve henüz net bir şey olmadığını söyledi.

Laporta açıklamasında, "Haziran ayında takımdan ayrılacağını açıkladı ama neler olacağını göreceğiz. Bir karar verme konusunda kendimize baskı yapmak istemiyoruz çünkü şu anda işler bizim için iyi gidiyor. Bunu zaten biliyor, takımda kalmasını isterim." dedi.

Xavi'nin ayrılığının kesinlik kazanmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışı olabileceğini belirten Laporta, "Yeni bir antrenörün bize uyum sağlaması gerekiyor. Barcelona yöneticilerin, oyuncuların, başkanların ve teknik direktörlerin üzerindedir. Başarılı bir model oluşturduk ve teknik direktörün buna uyum sağlaması gerekecek." ifadelerini kullandı.

Laporta, Xavi kararını verene kadar teknik direktör konusunda herhangi bir adım atmayacaklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, LaLiga'da Villareal'le ocak ayında oynanan maçın ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Xavi, "30 Haziran'da takımdan ayrılacağım. Bu, başkanla ve ekiple konuşup aldığımız bir karar. Barcelona'nın değişikliğe ihtiyacı var. Her şeye rağmen çok iyi bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum. Kendimden önce kulübü düşünmem gerekiyor. Bu kararın oyunculara ve kulübe yardımcı olacağını düşünüyorum. Barcelona'ya engel olmak istemiyorum." açıklamasında bulunmuştu.

ZİRVEYLE FARK 8 PUAN

LaLiga'da sezon bitimine 9 hafta kala Barcelona, lider Real Madrid'in 8 puan ardında ikinci sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi eleyen Barcelona çeyrek finalde Paris Saint Germain'le karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.