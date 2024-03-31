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Spor

Barcelona'da Xavi ısrarı!

Katalan devi Barcelona, sezon sonunda ayrılacağını söyleyen teknik direktör Xavi'yi takımda tutmak istiyor.

31 Mart 2024 Pazar 01:04 - Güncelleme:
Barcelona'da Xavi ısrarı!
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Barcelona yönetimi, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan teknik direktör Xavi Hernandez'i takımda tutmak istediğini açıkladı.

Mundo Deportivo'ya konuşan Barcelona Asbaşkanı Rafa Yuste, "Xavi umarım burada devam eder. Onunla 1-2 sezon değil uzun vadeli bir proje düşünüyoruz. Xavi'yi ikna etmeye çalışacağız ama yine de karar ona kalmış." ifadelerini kullandı.

Xavi'yi yönetim olarak takdir ettiklerini söyleyen Yuste, "Xavi, bizim ne istediğimizi zaten biliyor. Bildiğim en iyi işi yapıp onu ikna etmeye çalışacağım. Lamine Yamal ve Pau Cubarsi gibi genç oyunculara şans verip yıldızlarını parlattığı için onu tebrik ediyoruz. Bizim için büyük bir gurur." sözlerini sarf etti.

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