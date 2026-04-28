  • Barcelona'da yeni golcü arayışı! İlk hedef ortaya çıktı...
Lewandowski'nin ayrılık ihtimalini değerlendiren Barcelona, hücum hattı için Atletico Madrid forması giyen Arjantinli yıldızı listenin ilk sırasına yazdı.

HABER MERKEZİ28 Nisan 2026 Salı 01:16 - Güncelleme:
LaLiga'da şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Barcelona, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden hız verdi. Katalan temsilcisi, Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak forvet hattına önemli bir takviye yapmayı hedefliyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona'nın listesindeki ilk isim, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez oldu. ESPN'in aktardığı bilgilere göre Katalan ekibi, yaz transfer dönemi öncesinde olası bir anlaşmanın şartlarını öğrenmek amacıyla Atletico Madrid ile ilk teması kurdu.

Haberde ayrıca Barcelona scout ekibinin Arjantinli golcüyü River Plate döneminden bu yana yakından takip ettiği ifade edildi. Alvarez'in uzun süredir kulübün radarında bulunduğu da belirtildi.

MADRID EKİBİ EN AZ 120 MİLYON EURO İSTİYOR

Atletico Madrid, 2024 yılında Manchester City'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız oyuncu için yüksek bir gelir hedefliyor. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 500 milyon euro serbest kalma maddesi yer alırken, Madrid ekibinin en az 120 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

Öte yandan transfer yarışında Barcelona yalnız değil. Daha önce çıkan haberlerde Premier Lig temsilcisi Arsenal'in de yaz döneminde Julian Alvarez için devreye gireceği iddia edilmişti.

PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Arjantinli yıldız, 19 gol ve 9 asistlik performansıyla dikkat çekti.

