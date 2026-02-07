İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona'dan açıklama geldi! Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiler
Spor

Barcelona'dan açıklama geldi! Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiler

İspanya La Liga devi Barcelona, 12 kulübün kurucu üyesi olduğu Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini açıkladı.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 17:14 - Güncelleme:
Barcelona'dan açıklama geldi! Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiler
ABONE OL

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi Şirketi'ne ve projeye dahil olan kulüplere projeden çekilme yönündeki kararın resmen bildirildiği kaydedildi.

12 kulübün kurucu üye olarak başlattığı projede; Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Milan ve Inter, tanıtımdan kısa bir süre sonra çekilmişti.

Projeden 2023 yılında Juventus'un da ayrılmasıyla sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.