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Spor

Barcelona'dan Alexandre Lacazette atağı

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Alexandre Lacazette'i gündemine aldığı iddia edildi.

31 Mart 2022 Perşembe 18:30 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 18:30
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Gelecek sezon için forvet hattını güçlendirmek isteyen Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sport'ta yer alan habere göre Barcelona, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın beklentilerinin altında kalan Alexandre Lacazette'i gündemine aldı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Arsenal sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lacazette'e yeni bir yenileme teklifi sunmayı değerlendirirken, şu ana kadar iki taraf bir anlaşmaya varamadı.

Teknik direktör Mikel Arteta, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Fransız golcünün takımdaki geleceğine sezon sonu karar vereceklerini belirtmişti.

2017 yılında 53 milyon Euro bonservis bedeli ile Arsenal'e transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 29 maçta forma giyerken 6 gol, 8 asistlik performans gösterdi.

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