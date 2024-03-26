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Spor

Barcelona'dan Araujo operasyonu

Katalan devi Barcelona, yıldız savunmacısı Ronald Araujo'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

26 Mart 2024 Salı 20:59 - Güncelleme:
Barcelona'dan Araujo operasyonu
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Barcelona, transferin gözde ismi savunmadaki yıldız oyuncusu Ronald Araujo için harekete geçti. İspanyol ekibi, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 25 yaşındaki Uruguaylı oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor.

Bu doğrultuda Marca'nın haberine göre; Barcelona, Araujo'ya 2029 yılına dek sürecek yeni teklifini sundu. Katalan devinin, oyuncuyu gelecek planları arasında gördüğünü yıldız isme ilettiği belirtilirken, Araujo'ya iyileştirilmiş bir maaş sunulduğu da aktarıldı.

ARAUJO, BARCELONA'YA CEVAP VERMEDİ

Haberde, Uruguaylı savunma oyuncusunun henüz Barcelona'ya cevap vermediği belirtilirken, şu an için ilk hedefinin sezonu sağlıklı bir şekilde tamamlamak olduğu aktarıldı.

BAYERN MUNIH, ARAUJO'YU İSTİYOR

Öte yandan haberde, Bayern Münih'in resmi bir teklifte bulunmasa da Araujo'yu takımda görmek istediği ve 100 milyon euro bonservisi gözden çıkarabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona ile 31 maça çıkan Araujo, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

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