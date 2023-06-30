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Spor

Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! ''Transferi bitirmek istiyoruz''

İspanya La Liga devi Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, Arda Güler için flaş bir açıklamada bulundu. Laporta, 'Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz.' dedi.

30 Haziran 2023 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! ''Transferi bitirmek istiyoruz''
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Barcelona Başkanı Joan Laporta, sportif direktör Deco'nun Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transferi için Türkiye'ye gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"ARDA GÜLER'İ İSTİYORUZ"

Arda Güler'i transfer etmek istediklerini net bir şekilde dile getiren Laporta, "Deco bugün İstanbul'daydı. La Liga Yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

"GELECEK SEZON İÇİN İSTİYORUZ"

Arda Güler'in uzun zamandır takip edildiğine dikkat çeken Joan Laporta, "Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz." dedi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 35 resmi maça çıkan 18 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 6 gol 7 asist kaydetmişti.

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