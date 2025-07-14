Barcelona'dan Bryan Zaragoza'ya yakın takip

Barcelona, sol kanat transferi için çalışmalarını sürdürürken, Bayern Münih forması giyen Bryan Zaragoza'nın durumunu yakından izliyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre, Katalan kulübü, genç futbolcuyu uzun süredir radarında tutuyor.

Barcelona'nın sol kanat için düşündüğü adaylar arasında Liverpool'dan Luis Díaz ve Manchester United'dan Marcus Rashford gibi yüksek profilli isimler bulunuyor. Ancak Zaragoza, maliyet açısından daha ulaşılabilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.

23 yaşındaki İspanyol oyuncuya yalnızca Barça değil; La Liga'dan Celta Vigo, Real Betis ve Yunanistan temsilcisi Olympiacos da ilgi gösteriyor. Bayern Münih ile sözleşmesi bulunan Zaragoza'nın geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. Barça'nın ekonomik koşulları göz önüne alındığında, bu transferde fiyat-performans dengesi belirleyici olacak.