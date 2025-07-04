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Spor

Barcelona'dan Denzel Dumfries sürprizi

Barcelona, Inter forması giyen Denzel Dumfries için transfer çalışmalarına hız verdi. Jorge Mendes'in teklif sunduğu Hollandalı sağ bek, Katalan devine transfer olmaya sıcak bakıyor. İspanyol basınına göre anlaşma 25 milyon euroya bitebilir.

Haber Merkezi4 Temmuz 2025 Cuma 09:17 - Güncelleme:
Barcelona'dan Denzel Dumfries sürprizi
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Barcelona, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için Inter'in 29 yaşındaki sağ beki Denzel Dumfries'i gündemine aldı. Sport.es'in haberine göre, oyuncunun menajeri Jorge Mendes aracılığıyla Inter'e resmi teklif iletildi. İtalyan kulübü, oyuncuyu 15 Temmuz'a kadar 25 milyon euro karşılığında serbest bırakmaya hazır.

Kaynaklar, Dumfries'in Barcelona'ya transfer olmaya istekli olduğunu ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtiyor. Hollandalı yıldız, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maça çıkıp 11 gol ve 6 asistlik dikkat çekici bir performans sergilemişti. Sözleşmesi 2028'e kadar süren Dumfries'in piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 35 milyon euro civarında.

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