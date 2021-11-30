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Spor

Barcelona'dan Ferran Torres hamlesi

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Ferran Torres ile anlaştığı iddia edildi.

30 Kasım 2021 Salı 18:34 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 18:34
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Barcelona ile ilgili Almanya'dan flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sport 1'de yer alan habere göre; Katalan ekibinin, Manchester City'de forma giyen Ferran Torres ile uzun süreli bir anlaşma sağladığı belirtildi.

İspanyol futbolcunun kış döneminde Manchester City'den ayrılmak istendiği vurgulanan haberde, Pep Guardiola'nın bu transferi kabul ettiği kaydedildi.

Öte yandan Barcelona ve Manchester City arasındaki görüşmelerin devam ettiği, İngiliz ekibinin bu transferde 70 milyon euro'luk bir bonservis beklentisinin olduğu aktarıldı.

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