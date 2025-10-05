Barcelona'dan Gonçalo Oliveira hamlesi

Barcelona, Benfica'nın 19 yaşındaki savunmacısı Gonçalo Oliveira için menajerlerle temasa geçti.

Barcelona Futbol Direktörü Deco, son dönemde kulübün transfer stratejisiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından bu kez genç bir savunmacı için görüşmeleriyle gündeme geldi. Sport'un haberine göre Deco, Pro Eleven ajansından Carlos Goncalves ve Antonio Casanova ile bir araya geldi ve bu toplantıda 19 yaşındaki savunma oyuncusu Gonçalo Oliveira masaya yatırıldı.

Geçtiğimiz hafta Deco'nun, Cardoso Varela, Joan Garcia, Dani Olmo ve Brezilyalı genç Rafael Belinho'nun menajeri Andy Bara ile görüştüğü de ortaya çıkmıştı. Ancak bu kez gündemde özellikle Benfica B takımında forma giyen ve Portekiz U21 Milli Takımı'na çağrılan Oliveira vardı.

MOURİNHO'NUN İLGİSİ

Oliveira henüz Benfica A takımında sahaya çıkmamış olsa da kulübün maç kadrolarında sık sık yedekler arasında yer aldı.

Sol ayaklı oluşu ve genç yaşına rağmen sergilediği performans, Barcelona'nın transfer politikası açısından oldukça değerli görülüyor. Katalan basınına göre Oliveira, Benfica'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da ilgisini çekmiş durumda. Mourinho'nun genç savunmacıya karşı özel bir ilgisinin olduğu ifade ediliyor.

BARCELONA'NIN SAVUNMA PLANLARI

Katalan ekibi, önümüzdeki yaz bir stoper transferi yapmayı planlıyor. Inigo Martinez'in ayrılığıyla birlikte Barcelona'nın kadrosundaki tek sol ayaklı stoper seçeneği de kaybolmuş oldu. Ayrıca Andreas Christensen'in sözleşmesi de gelecek yaz sona eriyor. Deco, Danimarkalı oyuncunun geleceği konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçınırken, bu durum yeni bir savunma transferini daha olası kılıyor.

Barcelona, son dönemde genç oyuncuları kadroya katarak gelişimlerini sağlamak ya da ileride kârla satmak gibi bir transfer stratejisi benimsedi. Roony Bardghji örneğinde olduğu gibi, Gonçalo Oliveira da bu planın bir parçası olabilir.

Genç savunmacının Benfica ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Barcelona'nın hem geleceğe yatırım yapmak hem de savunmada sol ayaklı bir opsiyon yaratmak için Oliveira'ya yönelmesi dikkat çekici bulunuyor.