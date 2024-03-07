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Spor

Barcelona'dan Hansi Flick hamlesi!

Barcelona, Xavi'nin ardından teknik direktörlük görevi için düşündüğü Hansi Flick'in menajeri Pini Zahavi ile görüşme gerçekleştirdi.

7 Mart 2024 Perşembe 17:25 - Güncelleme:
Barcelona'dan Hansi Flick hamlesi!
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Xavi Hernandez'e sezon sonunda veda edecek Barcelona'da yeni teknik adam arayışları devam ediyor.

Listesinde birçok isim bulunan Katalan ekibinin, Hansi Flick'in menajeri Pini Zahavi ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Sky'da yer alan habere göre, Hansi Flick'in yeni menajeri Pini Zahavi'nin, geçtiğimiz günlerde Barcelona Başkanı Joan Laporta ile masaya oturduğu aktarıldı.

Flick'in şu anda Barcelona'nın yeni teknik direktörü olmak için ana adaylardan biri olduğu kaydedildi.

59 yaşındaki Hansi Flick, eylül ayında Alman Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılmasından bu yana takım çalıştırmıyor.

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