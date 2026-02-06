Barcelona'dan iç transfer hamlesi: Fermin Lopez ile 2031'e kadar devam

Dünya futbolunun önce gelen takımlarından Barcelona iç transferde önemli bir imza attı.

Transfer dönemlerinde adı sık sık farklı ekiplerle de anılan 23 yaşındaki İspanyol milli futbolcu Fermin Lopez, Katalan ekibiyle sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.

LA MASIA ÜRÜNÜ

2003 doğumlu Fermin Lopez, 2016 yılında henüz 13 yaşındayken La Masia'ya katıldı.

2022 yazında Linares Deportivo'ya kiralanan genç oyuncu, 2023/24 sezonundan bu yana Barcelona a takımında forma giyiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Katalan ekibiyle 26 maça çıkan 22 yaşındaki orta daha 10 gol attı ve 11 asist kaydetti.