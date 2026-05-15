Barcelona'dan Joao Pedro hamlesi

Barcelona, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'in transferinde yaşanan zorluk nedeniyle Chelsea'den Joao Pedro'ya yöneldi.

ALVAREZ'DE YAŞANANLAR

Katalan ekibinin listesinin ilk sırasında Atletico Madrid'den Julian Alvarez yer alıyor. Barcelona, Arjantinli yıldız için 100 milyon euro ödemeyi göze aldı. Ancak PSG de Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor ve Barcelona'nın teklifinin üzerine çıkmayı planlıyor.

Alvarez'i artık elinde tutamayacağını bilen Atletico Madrid de yıldız oyuncuyu ligde doğrudan bir rakibine göndermek istemiyor.

YENİ HEDEF JOAO PEDRO

Barcelona, Julian Alvarez konusunda yaşanan bu gelişmelerin ardından rotasını Chelsea'den Joao Pedro'ya kırdı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Barcelona, Brezilyalı futbolcunun temsilcileriyle temaslara başladı.

Chelsea'nin gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alıp alamayacağı da Pedro'nun transferinde etkili olabilir.

BU SEZON PERFORMANSI

Chelsea'de bu sezon 48 maçta süre bulan 24 yaşındaki Joao Pedro, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Joao Pedro'nun, kulübü Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam ediyor.