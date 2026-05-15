İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5516
  • EURO
    53,1264
  • ALTIN
    6699.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Barcelona'dan Joao Pedro hamlesi

Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i kadrosuna katmak isteyen Barcelona, başkent ekibinin olumsuz geri dönüşü nedeniyle rotayı Joao Pedro'ya çevirdi. Katalan ekibinin, Brezilyalı futbolcunun temsilcileriyle temaslara başladığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2026 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Barcelona'dan Joao Pedro hamlesi
ABONE OL

Barcelona, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'in transferinde yaşanan zorluk nedeniyle Chelsea'den Joao Pedro'ya yöneldi.

ALVAREZ'DE YAŞANANLAR

Katalan ekibinin listesinin ilk sırasında Atletico Madrid'den Julian Alvarez yer alıyor. Barcelona, Arjantinli yıldız için 100 milyon euro ödemeyi göze aldı. Ancak PSG de Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor ve Barcelona'nın teklifinin üzerine çıkmayı planlıyor.

Alvarez'i artık elinde tutamayacağını bilen Atletico Madrid de yıldız oyuncuyu ligde doğrudan bir rakibine göndermek istemiyor.

YENİ HEDEF JOAO PEDRO

Barcelona, Julian Alvarez konusunda yaşanan bu gelişmelerin ardından rotasını Chelsea'den Joao Pedro'ya kırdı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Barcelona, Brezilyalı futbolcunun temsilcileriyle temaslara başladı.

Chelsea'nin gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alıp alamayacağı da Pedro'nun transferinde etkili olabilir.

BU SEZON PERFORMANSI

Chelsea'de bu sezon 48 maçta süre bulan 24 yaşındaki Joao Pedro, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Joao Pedro'nun, kulübü Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.