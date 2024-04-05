Barcelona'dan Kylian Mbappe itirafı!

Barcelona'nın eski yöneticisi Javier Bordas, Kylian Mbappe için flaş bir transfer itirafı yaptı.

Barcelona'nın eski yöneticisi Javier Bordas: "Neymar'ı 222 milyon €'ya PSG'ye sattıktan sonra o bölge için oyuncu arıyorduk. Kylian Mbappe'yi alacak paramız vardı ama almadık." dedi.

Katalan devinin eski yöneticisi, "Yönetim olarak Ousmane Dembele'yi transfer etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Fransız oyuncu 2017 yılında 135 milyon euroya Dortmund'dan transfer edilmişti. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde ise 50 milyon euro karşılığında PSG'ye imza attı.