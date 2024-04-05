İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2024 Cumartesi / 28 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Barcelona'dan Kylian Mbappe itirafı!

Barcelona'nın eski yöneticisi Javier Bordas, Neymar'ı PSG'ye sattıkları dönemin ardından 'O bölgeye Kylian Mbappe'yi alabilirdik fakat Dembele'yi tercih ettik' dedi.

5 Nisan 2024 Cuma 21:46 - Güncelleme:
Barcelona'dan Kylian Mbappe itirafı!
ABONE OL

Barcelona'nın eski yöneticisi Javier Bordas, Kylian Mbappe için flaş bir transfer itirafı yaptı.

Barcelona'nın eski yöneticisi Javier Bordas: "Neymar'ı 222 milyon €'ya PSG'ye sattıktan sonra o bölge için oyuncu arıyorduk. Kylian Mbappe'yi alacak paramız vardı ama almadık." dedi.

Katalan devinin eski yöneticisi, "Yönetim olarak Ousmane Dembele'yi transfer etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Fransız oyuncu 2017 yılında 135 milyon euroya Dortmund'dan transfer edilmişti. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde ise 50 milyon euro karşılığında PSG'ye imza attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.