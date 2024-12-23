Barcelona'dan Leroy Sane'ye teklif

Barcelona, yeni dönemdeki projesi için kadrosunu önemli bir yıldızla güçlendirmek istiyor.

Sport'ta yer alan habere göre, mali sıkıntılar yaşayan Barcelona, maaş sıkıntısını çözmeyi başarırsa kadrosuna önemli bir yıldız transferiyle yatırım yapmak istiyor.

HEDEFTE LEROY SANE VAR

Barcelona'nın mali sıkıntılar nedeniyle alternatif ve daha ucuz oyuncular üzerinde de durduğu ve bu isimlerden birinin de Bayern Münih'ten Leroy Sane olduğu belirtildi.

TEKLİF YAPILDI

Barcelona'nın, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sane'ye şimdiden bir teklif sunduğu kaydedildi.

BAYERN'DEKİ DURUMU KARMAŞIK

Bayern Münih, Sane ile yeni sözleşme görüşmelerine sezon başından bu yana devam ediyor ancak henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Alman ekibinin hücumdaki alternatifleri nedeniyle Sane'yi vazgeçilmez olarak görmediği ancak 28 yaşındaki futbolcuyu maaşında önemli bir indirim yapması durumunda kadrosuna tutabileceği ifade edildi.

İNGİLİZLER DE TAKİPTE

Öte yandan Premier Lig'den Chelsea, Tottenham ve Manchester United'ın da Sane'nin Bayern Münih'teki durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Bayern Münih'te bu sezon 19 maçta süre bulan Leroy Sane, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.