2 Ocak 2026 Cuma
Barcelona'dan Lewandowski ile uzatma kararı

Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski için kararını verdi. Katalan devinin, adı Fenerbahçe ile de anılan Polonyalı yıldıza maaşında indirime gitmesi konusunda 1 yıllık kontrat önereceği öne sürüldü.

2 Ocak 2026 Cuma 00:32
Adı Fenerbahçe ile gündeme gelen Robert Lewandowski ile ilgili Barcelona'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Barcelona'da kontratı 2026 yazında sona erecek yıldız oyuncuların durumu, kış transfer döneminin başlamasıyla birlikte kulüp yönetiminin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Katalan temsilcisinde özellikle Robert Lewandowski'nin ortaya koyduğu performans, ilerleyen yaşına yönelik soru işaretlerini büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Mundo Deportivo'nun haberine göre; 2026-2027 sezonunun başında 38 yaşına girecek olan Polonyalı golcüye, maaşında indirime gidilmesi şartıyla 1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edilmesi planlanıyor.

GÖRÜŞMELER BAHAR AYLARINDA

Öte yandan nihai görüşmelerin bahar aylarında yapılmasının planlandığı belirtildi.

165 MAÇ, 109 GOL

Barcelona formasıyla bugüne kadar 165 karşılaşmada görev alan ve 109 kez gol sevinci yaşayan deneyimli forvetin, fiziksel seviyesini koruması bu kararın alınmasında belirleyici etkenlerden biri oldu.

Popüler Haberler
