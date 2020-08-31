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Spor

Barcelona'dan Messi'ye yeni teklif

Barcelona ayrılık kararı alan Lionel Messi için yeni bir sözleşme teklifinde bulunacağı iddia edildi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 20:32 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 20:32
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Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılık kararı almasının ardından yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.

ESPM'in haberine göre; Katalan ekibinin başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzatmak için babasıyla görüşecek.

Bartomeu'nun yeni kontrat teklifinde Messi'nin kazanacağı para 100 milyon euro'yu bulacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa Arjantinli yıldız, sözleşmesi bitene kadar kadro dışı bırakılacak.

Öte yandan Barcelona, idmana katılmadığı günler için Messi'ye para ödemeyecek.

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