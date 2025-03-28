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Spor

Barcelona'dan Osasuna karşısında rahat galibiyet

İspanya La Liga'nın 27. hafta erteleme maçında Barcelona, sahasında Osasuna engelini 3-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Haber Merkezi28 Mart 2025 Cuma 01:04 - Güncelleme:
Barcelona'dan Osasuna karşısında rahat galibiyet
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İspanya La Liga'nın 27. hafta erteleme maçında Barcelona, sahasında Osasuna engelini 3-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Barcelona'nın gollerini 11. dakikada Ferran Torres, 21. dakikada Dani Olmo (P) ve 77. dakikada Robert Lewnadowski kaydetti.

Barcelona Başkanı Laporta, A takım doktoru Carles Minarro Garcia'nın 40 yaşında hayatını kaybetmesiyle ilgili trajik haberin ardından medyaya konuşmuş, Barcelona'nın Osasuna'ya karşı oynayacağı La Liga maçı, şok edici haberin ardından ertelenmiş ve takım soyunma odasındayken maçın oynanmayacağı açıklanmıştı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, LaLiga'da üst üste 8. galibiyetini aldı ve 63 puanla liderliğini sürdürdü. Katalan ekibi, LaLiga'da gelecek hafta Girona'yı ağırlayacak.

Osasuna ise üst üste 6. maçında da 3 puanla tanışamadı.

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