Barcelona'dan Real Oviedo deplasmanında 3 gollü galibiyet

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Oviedo'ya konuk oldu. Mücadeleyi Barcelona, 3-1'lik skorla kazandı.
Oviedo, 33. dakikada Alberto Reina ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Barcelona 56'da Eric Garcia, 70'te Robert Lewandowski ve 88'de Ronald Araujo ile maçı 3-1 kazandı.
Barcelona, puanını 16'ya yükseltti. Oviedo ise düşme hattında 3 puanda kaldı.
Ligin sonraki haftasında Oviedo, deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Barcelona ise sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.