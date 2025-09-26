İSTANBUL 23°C / 16°C
  Barcelona'dan Real Oviedo deplasmanında 3 gollü galibiyet
Spor

Barcelona'dan Real Oviedo deplasmanında 3 gollü galibiyet

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Oviedo ile karşılaştı. Barcelona, maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi26 Eylül 2025 Cuma 01:12
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Oviedo'ya konuk oldu. Mücadeleyi Barcelona, 3-1'lik skorla kazandı.

Oviedo, 33. dakikada Alberto Reina ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Barcelona 56'da Eric Garcia, 70'te Robert Lewandowski ve 88'de Ronald Araujo ile maçı 3-1 kazandı.

Barcelona, puanını 16'ya yükseltti. Oviedo ise düşme hattında 3 puanda kaldı.

Ligin sonraki haftasında Oviedo, deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Barcelona ise sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.

