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Spor

Barcelona'dan Robert Lewandowski açıklaması: Teklifte bulunduk

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın başkanı Robert Lewandowski için Bayern Münih'e teklifte bulunduklarını ve cevap beklediklerini açıkladı.

7 Temmuz 2022 Perşembe 19:03 - Güncelleme:
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Barcelona Başkanı Joan Laporta, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski'nin transferi için konuştu.

Laporta, "Lewandowski için bir teklifte bulunduk ve Bayern Münih'ten yanıt bekliyoruz." dedi.

Bayern Münih'in tekliflerini değerlendirdiğini söyleyen Joan Laporta, "Lewandowski'ye Barcelona'ya transfer olmak istemesinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Bayern Münih'teki süresini tamamladığını ve takımdan ayrılmak istediğini söyleyen 33 yaşındaki Lewandowski, kendisi için en güçlü ihtimalin Barcelona olduğunu söylemişti.

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