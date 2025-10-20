Barcelona'dan Robert Lewandowski kararı

Robert Lewandowski için Barcelona'dan yeni sözleşme için henüz yeşil ışık yok.

36 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesinin önümüzdeki yaz sona erecek olması, bu sezonun Camp Nou'daki son sezonu olup olmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Spekülasyonlara rağmen Lewandowski, Hansi Flick'in planlarının merkezinde yer almaya devam ediyor ve bu sezon şimdiye kadar daha çok yedek kulübesinde oynamasına rağmen hayati golleriyle belirleyici oldu.

Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Deco, forvet oyuncusunun oyunun en iyi forvetleri arasındaki yerini vurgularken sözleşmesinin geleceği konusunda sabırlı olunmasını istedi. Polonyalı oyuncu Barca'ya liderlik etmeye devam ediyor ve son haftalarda attığı gollerle kalitesini herkese hatırlattı.

Deco, Lewandowski'nin tutarlılığını ve profesyonelliğini övdü ancak kariyeri boyunca bu kadar elit seviyeleri koruyan çok az oyuncu olduğunu, Cristiano Ronaldo'nun onun gözünde tek istisna olduğunu belirtti.

"Robert bana göre son yılların en iyi forveti. O her seviyede bir fenomen. Her konuda bir örnek. Cristiano Ronaldo dışında bu seviyede çok az oyuncu var," dedi Deco. "Bu antrenman kültürüyle, bu ciddiyetle, bu profesyonellikle... Robert Lewandowski'den bahsediyoruz, biraz saygı duymak lazım."