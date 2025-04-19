İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2025 Cumartesi / 21 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Barcelona'dan tarihi geri dönüş

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Barcelona, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Maçta 3-1 geriye düşen Katalan ekibi karşılaşmayı geriden gelip 4-3 kazandı.

Haber Merkezi19 Nisan 2025 Cumartesi 19:31 - Güncelleme:
Barcelona'dan tarihi geri dönüş
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Barcelona, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Barcelona, Celta Vigo'yu 4-3'lük skorla mağlup etti.

Barcelona, 12. dakikada Ferran Torres ile öne geçti. Celta Vigo, 15. dakikada Borja Iglesias'ın attığı golle soyunma odasına 1-1 ile gitti.

Celta Vigo'da ilk golü atan Iglesias, 52 ve 62'de yine sahneye çıktı ve hat-trick yaparak durumu 3-1'e getirdi.

Barcelona, 64. dakikada Dani Olmo ve 68. dakikada Raphinha'nın attığı golle 3-3'lük skoru buldu.

Barcelona, 90+7. dakikada Raphinha'nın penaltı golüyle maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Barcelona, 73 puana yükseldi. Celta Vigo, 43 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Barcelona, sahasında bu kez Mallorca ile karşılaşacak. Celta Vigo ise gelecek hafta evinde Villarreal'i konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.