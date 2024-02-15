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Spor

Barcelona'dan transfer operasyonu! 5 isim listeye girdi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Katalan ekibi Barcelona 5 yıldız ismi gözüne kestirdi.

15 Şubat 2024 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
Barcelona'dan transfer operasyonu! 5 isim listeye girdi
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Sezon sonunda teknik direktör Xavi Hernandez ile yollarını ayıracak olan Barcelona'da sportif direktör Deco, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da hız verdi.

AS'ta yer alan habere göre; Katalan ekibi transferde gözünü 5 yıldız isme çevirdi.

İŞTE O 5 YILDIZ İSİM

Haberde, bu isimlerin Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli, Everton'ın 22 yaşındaki ön liberosu Amadou Onana, Brighton'ın sol kanadı Kaoru Mitoma, Napoli'nin yıldız ismi Khvicha Kvaratskhelia ve Girona'nın orta sahadaki yıldızı Aleix Garcia olduğu ifade edildi.

La Liga devinin listedeki bu 5 isimden en az üçünü gelecek sezon takıma katmak istediği aktarıldı. Ayrıca, Barcelona'da önümüzdeki sezon takımdan sürpriz ayrılıklarında yaşanabileceği dile getirildi.

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