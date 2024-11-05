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Spor

Barcelona'dan Viktor Gyökeres için takas teklifi

Sporting'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Viktor Gyökeres için dikkat çeken bir iddia geldi. İspanyol devi Barcelona, golcü futbolcu için takas teklifi yapmayı düşünüyor. İşte detaylar...

5 Kasım 2024 Salı 22:06 - Güncelleme:
Barcelona'dan Viktor Gyökeres için takas teklifi
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Sporting'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Viktor Gyökeres için dikkat çeken bir iddia geldi.

El Nacional'de yer alan habere göre; Barcelona, Viktor Gyökeres ile ilgileniyor.

Katalan devi, golcü oyuncunun 100 milyon euro olan serbest kalma maddesini ödeyecek maddi güce sahip olmadığı için yeni bir formül arayışlarına girdi.

BARCELONA'DAN TAKAS TEKLİFİ

Habere göre Barcelona, Gyökeres için Sporting'e Athletico Paranaense'den 40 Milyon €'ya aldığı 19 yaşındaki Vitor Roque'yi teklif edecek. Genç oyuncuyla birlikte ayrıca bir miktar da para önerecek.

"SPORTING KABUL ETMEYECEK"

Birçok dev kulübün talip olduğu İsveçli yıldız için yapılan bu teklifin Sporting tarafından kabul edilmesinin zor göründüğü aktarıldı.

26 yaşındaki Viktor Gyökeres, bu sezon çıktığı 16 maçta 20 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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