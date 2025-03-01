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Spor

Barcelona'dan Vitor Roque kararı

Bonservisi Barcelona'da bulunan Vitor Roque'nin Real Betis ile olan kiralık sözleşmesi feshedildi. Brezilyalı santraforun 25 milyon Euro'ya Palmeiras'a transfer olması bekleniyor.

Haber Merkezi1 Mart 2025 Cumartesi 01:44 - Güncelleme:
Barcelona'dan Vitor Roque kararı
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Real Betis, sezon başında Barcelona'da kiralık olarak kadrosuna kattığı Vitor Roque'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Katalan takımı, Brezilyalı santraforu Ocak 2024'te Athletico Paranaense'den 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmiş ve 8 ay sonra Betis'a kiralamıştı.

20 yaşındaki golcü için Palmeiras'tan 25 milyon Euro'luk teklif alan Barcelona, bu teklifi kabul ettikten sonra Real Betis ile yaptığı görüşmelerden de olumlu sonuç aldı ve İspanyol kulübü, Vitor Roque ile olan kiralık mukavelesini sonlandırdı.

Brezilyalı futbolcunun yakın zamanda ülkesine dönere Palmeiras'a imza atması bekleniyor.

33 MAÇTA 7 GOL, 2 ASİST

Vitor Roque bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 7 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.

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