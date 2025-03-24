Barcelona'dan Wojciech Szczesny kararı

Barcelona, tecrübeli kaleci Wojciech Szczesny ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.

İspanyol basınından Cadena SER'in haberine göre taraflar, bir yıllık kontrat ve ek olarak bir sezonluk uzatma opsiyonu üzerinde müzakereler yürütüyor. Anlaşmanın sağlanması konusunda herhangi bir pürüzün çıkması beklenmiyor.

BARCELONA VE SZCZESNY ANLAŞMAYA YAKIN

Blaugrana ile güçlü bir bağ kuran 34 yaşındaki kaleci, hem kulüp içinde hem de takım arkadaşlarıyla iyi bir ilişkiye sahip.

Barcelona'da yaşamaktan mutlu olduğu belirtilen Szczesny, fiziksel formuna da büyük önem veriyor. Oyuncuya yakın kaynaklar, tecrübeli kalecinin Barcelona'ya transferinden bu yana 9 kilo kaybettiğini ve fiziksel olarak en iyi seviyesine ulaşmak için yoğun bir antrenman programı uyguladığını aktardı.

FLICK, SZCZESNY'NİN PERFORMANSINDAN MEMNUN

Barcelona Teknik Direktörü Hans-Dieter Flick'in, Polonyalı kalecinin performansından oldukça memnun olduğu ifade edildi. Flick'in, Szczesny'nin özellikle son dönemdeki istikrarlı performansını ve liderlik özelliklerini takdir ettiği belirtilirken, kaleciye olan güveninin tam olduğu vurgulandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 16 maça çıkan Szczesny, kalesinde 16 gol gördü ve 8 maçta rakiplere gol izni vermedi.