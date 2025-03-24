İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2025 Pazartesi / 25 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0076
  • EURO
    41,1855
  • ALTIN
    3681.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Barcelona'dan Wojciech Szczesny kararı

Barcelona, Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny ile yeni sözleşme için müzakerelere başladı.

Haber Merkezi24 Mart 2025 Pazartesi 19:10 - Güncelleme:
Barcelona'dan Wojciech Szczesny kararı
ABONE OL

Barcelona, tecrübeli kaleci Wojciech Szczesny ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.

İspanyol basınından Cadena SER'in haberine göre taraflar, bir yıllık kontrat ve ek olarak bir sezonluk uzatma opsiyonu üzerinde müzakereler yürütüyor. Anlaşmanın sağlanması konusunda herhangi bir pürüzün çıkması beklenmiyor.

BARCELONA VE SZCZESNY ANLAŞMAYA YAKIN

Blaugrana ile güçlü bir bağ kuran 34 yaşındaki kaleci, hem kulüp içinde hem de takım arkadaşlarıyla iyi bir ilişkiye sahip.

Barcelona'da yaşamaktan mutlu olduğu belirtilen Szczesny, fiziksel formuna da büyük önem veriyor. Oyuncuya yakın kaynaklar, tecrübeli kalecinin Barcelona'ya transferinden bu yana 9 kilo kaybettiğini ve fiziksel olarak en iyi seviyesine ulaşmak için yoğun bir antrenman programı uyguladığını aktardı.

FLICK, SZCZESNY'NİN PERFORMANSINDAN MEMNUN

Barcelona Teknik Direktörü Hans-Dieter Flick'in, Polonyalı kalecinin performansından oldukça memnun olduğu ifade edildi. Flick'in, Szczesny'nin özellikle son dönemdeki istikrarlı performansını ve liderlik özelliklerini takdir ettiği belirtilirken, kaleciye olan güveninin tam olduğu vurgulandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 16 maça çıkan Szczesny, kalesinde 16 gol gördü ve 8 maçta rakiplere gol izni vermedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.