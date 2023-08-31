Barcelonalı Ansu Fati, Premier Lig yolunda!

Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati, Premier Lig'in flaş ekiplerinden Brighton'a transfer oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Brighton, menajer De Zerbi'nin yoğun talebi üzerine Barcelonalı Ansu Fati'yle anlaşmaya vardı. Transferin hafta sonuna kadar resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Anlaşmanın detaylarında ise Fati'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak Brighton'a gideceği kaydedilirken sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunmayacağı aktarıldı. Fati'nin yıllık maaşının büyük kısmının ise Brighton tarafından karşılanacağı belirtildi.

20 yaşındaki Gine-Bissau asıllı İspanyol yıldız Ansu Fati, bu sezon 3 maçta 47 dakika süre almıştı.

Barcelona, maaş bütçesinde yer açabilmek için bir süredir oyuncu göndermeye çalışıyordu. Katalan ekibi, Fati'nin ayrılığını maaş bütçesinde önemli bir yer açabilmek için bir an önce resmileştirmek istiyor.