  • Barcelona'nın Alessandro Bastoni transferi zora girdi
Spor

Barcelona'nın Alessandro Bastoni transferi zora girdi

İspanya La Liga devi Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Alessandro Bastoni için kulübü Inter'den transfere izin yok.

HABER MERKEZİ27 Mart 2026 Cuma 21:22
Barcelona'nın Alessandro Bastoni transferi zora girdi
Söylentilere göre, FC Barcelona'nın transfer listesinin en başında savunma oyuncusu Alessandro Bastoni yer alıyor. Ancak Bastoni'nin kulübü Inter Milano'nun bu transferi kabul etmediği iddia ediliyor.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milan kulübü 70 ila 80 milyon avro arasında değişen son derece yüksek bir transfer ücreti talep ederek Barcelona'yı caydırmak istiyor. Barça'nın hâlâ ciddi mali sıkıntılarla boğuştuğu göz önüne alındığında, Inter bu hamle ile defans oyuncusu için süren pazarlıkta son sözü söylemeyi umuyor.

Katalanlar yine de bir girişimde bulunup 26 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmaya çalışırsa, Nerazzurri en azından buna karşılık uygun bir tazminat bedeli almak istiyor. Sonuçta Bastoni, Haziran 2028'in sonuna kadar Inter ile sözleşmeli.

Barça'da İtalyan milli oyuncu, kadro açısından zayıf ve bu sezon kısmen dengesiz performans gösteren merkez savunmayı güçlendirmek için favori aday olarak görülüyor. Özellikle Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun Bastoni'nin büyük bir hayranı olduğu ve bu nedenle haberlere göre durumu şahsen değerlendirmek ve yaz transferi için zemin hazırlamak amacıyla Milano'ya birkaç kez gittiği belirtiliyor.

Katalanların kadrosunda Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ronald Araujo ve şu anda sakat olan ve zaten pek forma şansı bulamayan Andreas Christensen ile sadece dört stoper bulunuyor. Sezon öncesinde, deneyimli ve ilk 11'in değişmez ismi olan Inigo Martinez, yerine bir yedek alınmadan Suudi Arabistan'a gönderilmişti.

