Barcelona'nın başkanı Laporta'dan Yamal'a destek

Barcelona Başkanı Joan Laporta, genç futbolcu Lamine Yamal'a desteğini açıkladı.

Hatırlanacağı üzere, Kings League yayınında 18 yaşındaki Yamal, Real Madrid'in "hem hile yaptığını hem de sürekli şikayet ettiğini" iddia etmişti.

26 Ekim'de oynanan Clásico'da Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 yenmişti. Maçın sonunda Carvajal, Yamal'a fazla konuştuğu gerekçesiyle işaret etmiş ve kısa bir tartışma yaşanmıştı.

"HER ZAMAN ONUN YANINDAYIM"

Laporta, "Lamine bir dahi ve ben her zaman onun yanındayım, ona verebileceğim tüm desteği sağlıyorum. Harika bir genç ve olağanüstü bir futbolcu. Bizim görevimiz ona bakmak ve korumak. Lamine'i korumaya yönelik tüm adımları tamamen destekliyorum; yanında olmak ve onu desteklemek bizim işimiz. Daha sadece 18 yaşında ve başına gelenleri anlamak gerçekten zor" dedi.

"ANLAYIŞLI OLMALIYIZ"

Başkan ayrıca Yamal'ın sakatlığına da değindi ve "Onunla anlayışlı olmalıyız, çünkü pubalji (kasık iltihabı) geçirdi ve bu bir gecede geçmiyor. Çok çalıştı ve bu takdire değer, tıpkı tüm sakat oyuncular gibi. Bu arada iyileşme sürecine bizzat tanık olma fırsatım oldu." ifadelerini kullandı.