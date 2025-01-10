Barcelona'nın eski başkanından çarpıcı itiraf

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın eski başkanı Joan Gaspart, Athletic Bilbao ile ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.

Athletic Bilbao'nun yıllar önce ligde kalma savaşı verdiği bir yıla değinen Gaspart, "Yıllar önce Athletic Bilbao küme düşmek üzereydi ama mucizevi şekilde ligde kalmayı başardılar. O günlerde neler oldu, bu sırrı mezara kadar yanımda götüreceğim." ifadelerini kullandı.

Gaspart, Barcelona başkanlığının yanı sıra geçmişte İspanya Futbol Federasyonu başkan yardımcılığını da yapmıştı.