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Barcelona'nın gol yükü Lewandowski'de

Barcelona'nın Polonyalı forveti Robert Lewandowski, ilk sezonunu yaşadığı İspanyol ekibiyle çıktığı 29 maçta 24 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

IHA21 Şubat 2023 Salı 10:18 - Güncelleme:
Barcelona'nın gol yükü Lewandowski'de
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İspanya La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona'da Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, bu sezon takımının gol yükünü çekiyor. Sezon başında Alman Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten 50 milyon avroya transfer edilen Lewandowski, Barcelona formasıyla çıktığı 29 maçta 24 gol, 6 asistlik performansa imza atarak, bordo-lacivertlilerin en golcü ismi olmayı başardı.

Ligde oynadığı 19 maçta 15 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, bu istatistikle gol krallığı yarışının da zirvesinde yer aldı. 34 yaşındaki forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda ise 2'şer kez fileleri havalandırdı.

SON 11 SEZONDA 25 GOL BARAJINI AŞTI

2010-2011 sezonunda Lech Poznan'dan Borussia Dortmund'a transfer olan Lewandowski, Alman temsilcisinde oynadığı ilk sezonunu 9 golle tamamlamıştı. Polonyalı futbolcu, 2011 yılının ardından sahaya çıktığı tüm sezonlarda 25 gol barajını geçmeyi başardı. Tecrübeli isim, geçtiğimiz sene Bayern Münih formasıyla 50 gole ulaşmıştı.

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