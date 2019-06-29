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Barcelona'nın G.Saray'ın da ilgilendiği İanis Hagi için 8 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi

Galatasaray'ın transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Hagi’nin oğlu İanis Hagi için Barcelona devreye girdi. Barcelona'nın yıldız futbolcuya 8 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Oynadığı futbolla, kaldırdığı kupalarla, karizmasıyla Galatasaray kulüp tarihine adını yazdıran Gheorge Hagi’nin oğlu İanis Hagi’nin çok yakın bir zaman içerisinde Florya’ya geleceği ve genç yeteneğin sarı kırmızılı formayı giyeceği iddia edilmişti.
 
İANİS’İ BARCELONA İSTİYOR
 
Takımın ‘10’ numara açığını İanis Hagi ile kapatmayı düşünen Fatih Terim’e 20 yaşındaki futbolcudan kötü haber geldi. Her iki ayağını kullanabilme yeteneğinin yanı sıra orta sahanın her bölgesinde oynama özelliği bulunan İanis için Barcelona’nın devreye girdiği belirtilirken, Katalan devinin Viitorul’a 8 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Her defansında ‘Galatasaray’a asla hayır demem’ diyen İstanbul doğumlu İanis Hagi, geçen sezon 39 maçta 14 gol 8 asist yaparken yıldız futbolcunun daha önce Fiorentina deneyimi yaşaması oyuncu için iyi bir tecrübe olmuştu.
 
Fiorentina tarafından sözleşmesine ‘Bir sonraki satıştan yüzden 30 pay alırız’ maddesi bulunan İanis Hagi için Barcelona’nın istekli olması Galatasaray’ın işini bir hayli zorlaştırdığı belirtildi.

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