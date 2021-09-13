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Spor

Barcelona'nın hücum hattında bir kayıp daha! Martin Braithwaite...

Barcelona'nın Danimarkalı futbolcusu Martin Braithwaite sol dizinden ameliyat edilecek. Katalan takımının hücum bölgesinde sezon başından bu yana Agüero, Ansu Fati ve Dembele'den sonra Braithwaite ile birlikte dördüncü sakatlık yaşandı.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 16:27 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:27
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İspanya'nın Barcelona Kulübü, Danimarkalı futbolcusu Martin Braithwaite'in sol dizinden ameliyat edileceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Braithwaite'in sol dizindeki patelofemoral ekleminden sakatlığı bulunduğu ve fizyoterapiden olumlu sonuç alınamayınca ilerleyen günlerde ameliyat edilmesine karar verildiği duyuruldu.

İspanyol basını da Danimarkalı futbolcunun 3-4 ay sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğünü yazdı.

Barcelona'da sezon başından bu yana hücum bölgesinde sıkıntılı bir dönemden geçilirken, Sergio Agüero, Ansu Fati ve Ousmane Dembele'den sonra forvette Braithwaite ile birlikte dördüncü sakatlık yaşandı.

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