Barcelona'nın imdadına 90+3'te Robert Lewandowski yetişti

La Liga'nın 12. haftasında Barcelona, deplasmanda Valencia'ya konuk oldu.

Mestalla Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Barcelona son dakika golüyle 1-0 kazanarak üç puanı kapmayı başardı.

Barcelona'nın büyük oyun üstünlüğü ile başlayan maçın ilk yarıyı golsüz sona ererken dakikalar 50'yi gösterdiğinde Valencia golü buldu ancak VAR el kararı ile iptal kararı verdi. Dakikalar geçtikçe baskısını artıran Barcelona'da imdada yetişen isim Lewandowski oldu. Raphinha'nın asistiyle topu ağlara gönderen Lewandowski, böylelikle takımını maç fazlasıyla liderliğe yükseltti.

Bu sonuçla Barcelona 31 puana yükselirken Valencia ise 15 puanda kaldı.