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Spor

Barcelona'nın Jonathan David ısrarı sürüyor

Barcelona, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jonathan David'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi22 Mart 2025 Cumartesi 01:44 - Güncelleme:
Barcelona'nın Jonathan David ısrarı sürüyor
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Barcelona, Lille forması giyen Jonathan David'i gözüne kestirdi.

Katalan ekibi, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki santrfor ile ilgileniyor. Barcelona'nın, Kanadalı golcünün transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.

"EN SEVDİĞİM LİG"

Jonathan David, daha önce yaptığı açıklamada, "Premier Lig, diğer tüm liglerden çok daha hızlı ve fiziksel bir lig ben La Liga'yı izleyerek büyüdüm ve en sevdiğim lig La Liga. Bir gün orada forma giymek isterim." demişti.

Lille forması altında bu sezon 41 maçta sahaya çıkan Jonathan David, 23 gol attı ve 10 asist yaptı.

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