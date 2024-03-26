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Spor

Barcelona'nın Kimmich planı hazır!

Katalan devi Barcelona, Bayern Münih'in yıldızı Joshua Kimmich bedelsiz olarak kadrosuna katmak için plan hazırladı.

26 Mart 2024 Salı 23:13 - Güncelleme:
Barcelona'nın Kimmich planı hazır!
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Barcelona, sezon başından bu yana kadrosuna katmak istediği Joshua Kimmich için planını belirledi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona, Bayern Münih forması giyen Alman oyuncu Joshua Kimmich için sezon sonunda bir girişimde bulunmayacak.

HEDEF 2025 YILI

Bayern Münih'in 60 milyon euro karşılığında satmaya hazır olduğu Kimmich için Katalan devinin 2025 yılını bekleyeceği ve Alman yıldızı sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediği ifade edildi.

Ayrıca Barcelona'nın Kimmich'e iddialı bir proje vaat ettiği ve yeni yapılacak stadyumla birlikte artacak gelirlerle yıldız oyuncuya istediği maaşı sunabileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih ile 31 maça çıkan Kimmich, 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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