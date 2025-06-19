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Spor

Barcelona'nın radarında olan Luis Diaz için Liverpool'dan beklenmedik hamle

Premier Lig ekibi Liverpool, İspanyol temsilcisi Barcelona'nın radarında olan yıldız kanat oyuncusu Luis Diaz için yeni bir hamle hazırlığında.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 09:32 - Güncelleme:
Barcelona'nın radarında olan Luis Diaz için Liverpool'dan beklenmedik hamle
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Kolombiya Milli Takımı ve Liverpool'un yıldız kanat oyuncusu Luis Diaz, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti. Barcelona'nın yaklaşık 80 milyon dolarlık bir teklif hazırlığında olduğu iddia edilse de, İngiliz devinden sürpriz bir hamle geldi.

Gazeteci Edu Aguirre'nin Kulüpler Dünya Kupası kapsamında aktardığı bilgilere göre, Liverpool, Barcelona ile herhangi bir transfer pazarlığına girmeme kararı aldı. Bu kararda Katalan kulübünün önceki transferlerde yaşadığı ödeme sorunlarının etkili olduğu belirtildi.

Yeni sezon öncesinde Diaz'ı kadroda tutmakta kararlı olan Liverpool, yıldız oyuncuyu teknik direktör Arne Slot'un planlarında önemli bir parça olarak görüyor. Bayern Leverkusen'den Florian Wirtz, Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren kulüp, Diaz'ı da bu yeni yapılanmanın merkezinde konumlandırmak istiyor.

Bu gelişmeyle birlikte, Luis Diaz'ın Barcelona hayali bir süre daha ertelenmiş oldu. Kolombiyalı oyuncunun önümüzdeki sezon da Liverpool forması giymesi artık kesin gibi görünüyor.

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