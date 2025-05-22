Barcelona'nın Raphinha planı belli oldu

Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in ardından bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Raphinha'nın da sözleşmesini uzatıyor.

Katalan ekibinin sportif direktörü Deco, sözleşmesi 2027 yılına kadar süren Raphinha'nın kontratını 2028'e kadar uzatacaklarını söyledi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Raphinha, bu sezon Barcelona formasıyla şu ana kadar 56 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 52'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 4597 dakika sahada kalan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 34 gol ve 25 asistle skora etki etti.

Katalan devi, Raphinha'yı 2022'nin yazında Leeds United'dan 58 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.