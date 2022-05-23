İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2022 Pazartesi / 22 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8169
  • EURO
    16,9126
  • ALTIN
    939.412
  • BIST100
    2380.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona'nın Robert Lewandowski için teklifi belli oldu
Spor

Barcelona'nın Robert Lewandowski için teklifi belli oldu

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Robert Lewandowski için 32 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif yaptığı iddia edildi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 19:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldığını açıklayan Robert Lewandowski için Barcelona'nın teklifi ortaya çıktı.

BARCELONA'DAN TEKLİF

Sky Sports'un haberine göre, Katalan devi, Polonyalı golcü için 32 milyon euro bonservis teklifinde bulundu. Barcelona, ayrıca Bayern Münih'e 5 milyon euro'luk da bir bonus teklifi yaptı.

Bayern Münih'in şu an için teklife cevap vermediği, Barcelona'nın ise Alman ekibinden gelecek yanıtı beklediği ifade edildi.

Tatiline Antalya'da devam eden Lewandowski, sezonun son haftasındaki Wolfsburg maçının ardından takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı.

1 YIL DAHA KONTRATI VAR

33 yaşındaki Polonyalı golcünün, Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.