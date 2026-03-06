Barcelona, yeni sezonda kadrosunu bir golcü takviyesi ile güçlendirmek istiyor.

LEWA İLE AYRILIK

Katalan ekibinde sözleşmesi sezon sonunda bitecek 37 yaşındaki Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

ANA HEDEF ALVAREZ

The Athletic'te yer alan habere göre, Barcelona, Lewandowski'nin yerine ana hedef olarak Atletico Madrid'den Julian Alvarez ile ilgileniyor.

HARRY KANE

Katalan ekibinin golcü adaylarının listesinde Alvarez ile birlikte Bayern Münih'ten Harry Kane de yer alıyor ancak İngiliz golcünün Barcelona'ya transferi olası görünmüyor. Barcelona, 30 yaşının üstündeki bir oyuncu için 60-65 milyon euro seviyelerinde bir bonservis ödemek istemiyor.

OSIMHEN VE MARMOUSH

Barcelona'nın golcü transferi için uzun listesinde Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Manchester City'den Omar Marmoush da yer alıyor.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için geçtiğimiz günlerde Bayern Münih iddiası da gündeme gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan 27 yaşındaki Victor Osimhen 17 gol attı ve 6 asist yaptı.