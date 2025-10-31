İspanyol fichajes.com'un haberine göre, Barcelona, haftalar önce Robert Lewandowski'yi önümüzdeki sezonlarda takımda tutmama kararı aldı. Şimdi; Lewa'ya 1 sezonluk uzatma teklif edip, onu mümkün olan en yüksek paraya Suudi Arabistan'a satmanın yollarını arıyorlar. Eğer bunu başaramazlarsa Polonyalı golcü sezon sonu bedelsiz ayrılacak. Ancak her halükarda Flick'in ekibinin bir parçası olma ihtimali yok gibi görünüyor.

KRİTER UCUZ GOLCÜ!

Katalan ekibi onun yerine düşük maliyetli bir 9 numara almak istiyor. Ancak gönüllerdeki Victor Osimhen bu kriterlere uymuyor. Çünkü G.Saray'da forma giyen oyuncunun değeri tahmini olarak 100 milyon euro civarında hesaplanıyor. G.Saray bu bedelin altında göndermeyi asla düşünmüyor. Son saatlerde, Mundo Deportivo'nun haberinde ise, Victor Osimhen'in en çok tercih edilen isimlerden biri olduğu sızdırıldı, ancak bunun bir hayal olduğu da vurgulandı.