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Spor

Barcelona'ya 'Arda Turan' cezası! Transferde kural ihlali

Barcelona, oyuncu ödemelerinde yaptığı hatalı harcamalar nedeniyle ceza aldı. İçinde Arda Turan transferinin de bulunduğu 2 transferdeki kural ihlali sebebiyle İspanyol vergi makamları tarafından Katalan ekibine 15,7 milyon Euro ceza verildiği belirtildi.

12 Mayıs 2023 Cuma 12:49 - Güncelleme:
Barcelona'ya 'Arda Turan' cezası! Transferde kural ihlali
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Barcelona'ya İspanyol vergi makamları tarafından oyuncu ödemelerinde "usulsüzlükler" nedeniyle 15,7 milyon Euro para cezası verildiği bildirildi.

Marca'da yer alan habere göre İspanyol vergi makamları, Alex Song (3,5 milyon euro) ve Arda Turan'ın (1,3 milyon euro) transferlerindeki usulsüzlerden dolayı Barcelona'ya ağır bir ceza verdi.

Bu güncel soruşturma 2019'da başladı ve 2015'e kadar uzanıyor. Hazine müfettişleri, uçak ve araba maliyetlerinin futbolcuların maaşlarının bir parçası olarak sayılamayacağını iddia ediyor ve bu nedenle bunları kural ihlali olarak tanımlıyor.

Barcelona zaten mali bir krizden geçiyor ve kulüp efsanesi Lionel Messi'yi yeniden takıma kazandırmak için belirli kısıtlamalar yapmayı, yaz aylarında da oyuncu satışlarından 150 milyon euro toplamayı hedefliyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında verilen son ceza, Katalan devi için bir hayli kötü oldu.

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