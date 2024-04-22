Barcelona'ya bir kötü haber daha! Frenkie de Jong sezonu kapattı

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye elenen, El Clasico'da Real Madrid'e mağlup olan Barcelona'ya bir kötü haber daha geldi.

Katalan devinde Real Madrid maçında ayak bileğinden sakatlanan Frenkie de Jong'un 5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sport'ta yer alan haberde; Hollandalı futbolcunun EURO2024'e kadar iyileşebileceği ancak sezonun geri kalanında Barcelona formasını giymesinin zor göründüğü ifade edildi.

Bu sezon bileğinden ikinci kez sakatlanan 26 yaşındaki orta saha 30 maçta forma giydi ve 2 gollük katkı verdi.